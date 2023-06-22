В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

В пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что подозреваемого задержали

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после крупного ДТП участием автобуса, "Камаза" и легкового автомобиля в Дагестане. Подозреваемый в ДТП задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.

"Следственными органами СК России принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту ДТП в Кизлярском районе, в ходе которого погибли люди. Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, 21 июня около 18:40 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством, следуя по федеральной автодороге Астрахань - Махачкала на автомобиле Toyota Camry, не доезжая села Новокохановское, выехал на обгон автобуса, следовавшего в попутном направлении, и столкнулся на встречной полосе с "Камазом".

В результате ДТП в Кизлярском районе погибли восемь человек, из них двое детей. В больницу Кизляра госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок.

Одна женщина тяжело ранена, ее доставят вертолетом в Махачкалу. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона."Этой ночью врачи прооперировали женщину, получившую серьезные травмы в аварии в Кизлярском районе. Сейчас ее состояние соответствует объему проведенной операции. В эти минуты дагестанские специалисты проводят телемедицинскую консультацию с ведущей федеральной клиникой. Министром здравоохранения региона Татьяной Беляевой поручено по итогам телемедицинской консультации и при отсутствии противопоказаний бортом медицинского вертолета перевести женщину для дальнейшего лечения в Республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкалу", - говорится в сообщении.