22 июня, 08:58

В Зеленограде суд приговорил к 1,5 года колонии россиянина за контрабанду военной техники

Его задержали после передачи 1,8 млн рублей и получения ультракоротковолновых радиостанций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Суд в Зеленограде приговорил к 1,5 года колонии россиянина, который причастен к организации канала контрабанды продукции военного назначения из России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда вооружения и иной военной техники", приговором Зеленоградского районного суда Лебецкому В. Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе. Приговор вступил в законную силу.

По данным УФСБ во время следствия установлено, что Лебецкий в 2022 году намеревался незаконно приобрести ультракоротковолновые радиостанции, которые являются продукцией военного назначения, с целью дальнейшего вывоза на территорию иностранного государства. 17 июня 2022 года сотрудники управления задержали злоумышленника после передачи 1,8 млн рублей и получения указанных радиостанций. 

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