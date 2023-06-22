В Челябинской области суд лишил полномочий пять депутатов Копейского городского округа

По данным местных СМИ, поводом для иска стал конфликт интересов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Копейский городской суд по иску прокурора вынес решение о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов муниципального уровня, сообщили в пресс-службе суда.

"Прекращены досрочно полномочия депутата Фещака Дмитрия Владимировича, Сединкина Николая Анатольевича, Завражной Елены Анатольевны, Самохвалова Ивана Павловича, Белозерцевой Ларисы Александровны", - сказали в пресс-службе суда.

В прокуратуре от комментариев воздержались. По данным местных СМИ, поводом для иска стал конфликт интересов. По информации СМИ, они голосовали за тарифы для домов, жильцы которых не смогли выбрать способ управления. При этом депутаты не уведомили о том, что они или их близкие родственники владеют управляющими компаниями.