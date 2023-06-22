Сахалинский суд изменил приговор виновному в крушении судна и гибели 20 человек

Вместо условного срока осужденный будет отбывать четыре года лишения свободы в колонии-поселении

ТАСС, 22 июня. Сахалинский областной суд после обжалования прокуратурой слишком мягкого приговора изменил наказание бывшему заместителю директора по безопасности мореплавания ООО "ДВ-Флот", который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Судно предприятия в 2018 году обледенело и затонуло, погибли 20 членов экипажа, сообщает в четверг пресс-служба управления генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

"Приговором Невельского городского суда Сахалинской области от 10 февраля 2023 житель Сахалинской области Андрей Клочков осужден по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта" с назначением наказания в виде четырех лет лишения свободы условно. Принимая во внимание, что преступление, в результате которого погибли 20 членов экипажа судна "Восток", совершено осужденным в период неснятой и непогашенной судимости, приговор был обжалован государственным обвинителем в апелляционном порядке ввиду его чрезмерной мягкости. Сахалинский областной суд по представлению прокурора приговор изменил, требования прокурора удовлетворил. Наказание в виде лишения свободы определено отбывать в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В суде установили, что в январе 2018 года обвиняемый, будучи замдиректора по безопасности мореплавания ООО "ДВ-Флот", ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по обеспечению безопасности мореплавания флота компании. 25 января 2018 года под воздействием штормового ветра и волнения судно "Восток" подверглось интенсивному обледенению, потеряло устойчивость и затонуло. 20 членов экипажа не смогли покинуть опрокинувшееся судно и погибли.