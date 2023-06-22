В Свердловской области число лесных пожаров уменьшилось в три раза за сутки

По данным регионального департамента информационной политики, причинами возгораний являются сухие грозы и человеческий фактор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Семь лесных пожаров общей площадью более 1 тыс. га ликвидировали за сутки в Гаринском и Сосьвинском районах Свердловской области. В результате общее количество лесных пожаров в регионе сократилось втрое, сообщил в четверг региональный департамент информационной политики.

"Количество лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось втрое. Специалистам Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки удалось полностью ликвидировать пять возгораний на площади 700 га в Гаринском районе и два лесных пожара в Сосьвинском районе на площади 310 га", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер среды в регионе также были локализованы три природных пожара в Богдановическом и Сосьвинском районах. В департаменте добавили, что в ликвидации пожаров участвуют более 200 человек. Причинами возникновения пожаров являются сухие грозы и человеческий фактор.

Весной в Свердловской области усложнилась пожарная обстановка, от возгораний пострадал ряд населенных пунктов региона. В области действует особый пожарный режим, посещение лесов, в том числе на транспорте, запрещено для всех, кроме людей, чья работа связана с лесами.

По данным уральского гидрометцентра, 22 июня в Свердловской области температура воздуха днем составит до плюс 17 градусов, местами порывы ветра до 14 м/с.