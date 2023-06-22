В Новосибирске изъяли более 18 кг гашиша у приезжего москвича

По данным "МВД-медиа", его заключили под стражу

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Новосибирские полицейские обнаружили и изъяли из тайника, оборудованного в автомобиле жителя Москвы, временно проживающего в Новосибирске, более 18 кг гашиша, стоимостью более 50 млн рублей. Подозреваемый перевозил крупные партии наркотиков с целью дальнейшего сбыта на территории региона, сообщается в четверг на сайте "МВД-медиа".

"При досмотре его автомобиля стражи правопорядка обнаружили и изъяли в тайнике, оборудованном за спинкой заднего пассажирского сиденья, гашиш общей массой более 18 кг. Стоимость изъятой партии по ценам черного рынка может превышать 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый был задержан, им оказался безработный ранее судимый 31-летний житель Москвы, арендовавший квартиру в Новосибирске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.