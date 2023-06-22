Суд Петербурга признал убийцу и насильника виновным еще в одном эпизоде 18-летней давности

По совокупности преступлений его приговорили к 25 годам колонии строгого режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге огласил новый приговор в отношении мужчины за убийство, совершенное в 2005 году, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Кийко, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (ред. 21.07.2004 г.). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а по совокупности 25 лет колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

25 апреля 2005 года Кийко задушил женщину в парке "Сосновка". Ранее его признали виновным в двух убийствах, восьми эпизодах изнасилования и действий сексуального характера, 11 эпизодах разбоя. В 2008 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года в колонии строгого режима. Во время отбывания наказания он написал явку с повинной по еще одному преступлению, а в суде заявил о невиновности, сообщив, что явку дал под давлением.

Как сообщалось ранее, с августа 2004 года по январь 2007 года обвиняемый совершил 14 нападений на женщин в Сосновском лесопарке.