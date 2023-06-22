На Кубани у 15 сотрудников строительной организации диагностировали пищевое отравление

Проводится проверка

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае организовали проверку по факту обращения 15 работников коммерческой организации, проводящей строительные работы в регионе, в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"21 июня в Славянский межрайонный следственный отдел СК России по краю поступило сообщение, что в период с 20 по 21 июня текущего года в лечебное учреждение Красноармейского района обратились 15 работников коммерческой организации с признаками пищевого отравления. По данному факту территориальным следственным отделом незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно полученным данным, работники коммерческой организации прибыли в Красноармейский район для производства строительных работ и проживали недалеко от станицы Марьянской в специально оборудованных жилых модулях. Также на территории рабочего городка имелся пищеблок и холодильники, в которых работники хранили самостоятельно приобретенные ими продукты питания. С 20 по 21 июня 15 рабочих, почувствовав недомогание, обратились в лечебное учреждение за медицинской помощью, уточнили в ведомстве.

Следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Отобрали пробы, в том числе пищевых продуктов и готовых блюд, воды, которые направлены для проведения лабораторных исследований. По окончании проверки примут процессуальное решение.