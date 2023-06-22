CNN: батискаф "Титан" должен был всплыть автоматически через 24 часа после погружения

По словам одного из инвесторов проекта Аарона Ньюмана, экипаж также мог сбросить балласт вручную путем раскачивания судна или использования пневматического насоса

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Пропавший в Атлантическом океане глубоководный аппарат "Титан" американской компании OceanGate Expeditions, был спроектирован таким образом, чтобы подняться на поверхность автоматически спустя 24 часа после погружения. Об этом телекомпании CNN в четверг заявил один из инвесторов проекта Аарон Ньюман.

"Он был спроектирован так, чтобы вернуться", - сказал Ньюман. По его словам, тросы, удерживающие балласт, который помогал устройству оставаться на глубине и сохранять баланс, должны были разойтись автоматически через 24 часа, что вытолкнуло бы "Титан" на поверхность. Экипаж также мог сбросить балласт вручную путем раскачивания судна или использования пневматического насоса.

Ньюман также напомнил, что температура внутри батискафа падает по мере погружения. "Внутреннее пространство тесное, там жарко на поверхности и очень холодно на глубине. Там есть обогреватель, так что можно немного прогреть [пространство], но это не будет длиться вечно", - сказал он.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, связь пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения 18 июня. По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.