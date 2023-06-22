В Подмосковье мужчина сбил велосипедиста и ударил его ножом из-за поврежденного авто

Пострадавший смог убежать и обратиться в больницу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Водитель сбил велосипедиста в Воскресенске и решил убить его, ударив ножом, сообщает в четверг областная прокуратура.

"Мужчина, двигаясь на своем автомобиле по дороге в с. Косяково г. о. Воскресенск, совершил столкновение с велосипедистом. Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота", - говорится в сообщении.

Несмотря на ранение, пострадавший смог убежать и обратиться в больницу. Позже нападавший был задержан. Он арестован, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что нападавший является пенсионером МВД.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что задержанный является вольнонаемным работником одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. "В ближайшее время он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке", - сказали в главке.