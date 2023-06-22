22 июня, 09:56
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 70 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов. Повреждения получили одно домовладение и линия электропередачи, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Белгородском районе из артиллерии обстреляны село Журавлевка и хутор Нехотеевка - в каждом из населенных пунктов зафиксировано по четыре прилета. По селу Щетиновка выпущено шесть артиллерийских снарядов. Также противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства. Под обстрел попало село Наумовка. Били из артиллерии - зафиксировано шесть прилетов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи", - написал Гладков.

По его словам, в Волоконовском районе 21 июня из миномета была обстреляна окраина хутора Старого - зафиксировали три прилета. Также противник сбросил две гранаты с БПЛА. "По окраине села Тишанка выпущено пять минометных снарядов", - сообщил губернатор.

В Грайворонском городском округе из миномета обстреляли села Сподарюшино и Козинка - зафиксировали 19 и 4 прилета соответственно. По окраине хутора Понури выпустили 10 артиллерийских снарядов, по селу Глотово - один минометный снаряд.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили восемь минометных снарядов, повреждено одно частное домовладение. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. "Из артиллерии обстреляли хутор Марьино - зафиксировано три прилета", - добавил Гладков.

Пострадавших в результате обстрелов 21 июня нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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