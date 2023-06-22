22 июня, 09:51

Число поджогов электроавтоматики на МДЖ в 2023 году возросло втрое

С марта 2022 года на железной дороге действует режим повышенной готовности

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Случаи поджогов электроавтоматики на Московской железной дороге (МЖД) в этом году участились. Об этом сообщил в четверг начальник МЖД Валерий Танаев.

"С марта прошлого года на железной дороге действует режим повышенной готовности. При этом в текущем году отмечается существенный рост числа диверсионно-террористических актов. В настоящее время произошло резкое обострение обстановки. <...> В три раза увеличилось количество поджогов устройств электроавтоматики", - сказал Танаев в ходе заседания Московской областной думы.

Он также отметил, что в мае злоумышленниками были совершены подрывы железнодорожных путей в Брянской области, квалифицированные как террористические акты.

"Для обеспечения гарантированного уровня надежности перевозочного процесса и транспортной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами, охранными организациями на полигоне дороги реализуется комплекс дополнительных мер. Особое внимание мы уделяем работе с коллективом: проводим дополнительные инструктажи, как действовать при обнаружении на инфраструктуре железной дороги посторонних людей, предметов, беспилотных летательных аппаратов", - добавил Танаев.

Согласно его презентации, подрывы произошли: 1 мая - на 136-м км перегона Унеча - Рассуха, 2 мая - 122-м км перегона Снежетьская - Белеые Берега. 

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