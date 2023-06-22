22 июня, 10:30

Число пострадавших от взрыва дома в центре Парижа возросло до 50 человек

В прокуратуре уточнили, что новые данные учитывают, "как тяжело раненых, так и тех, кто получил психологические травмы" в результате инцидента

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура Парижа сообщила, что 50 человек пострадали в результате взрыва в центре города, 6 человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил в четверг телеканал BMF.

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"Из 50 пострадавших в результате взрыва, шестеро находятся в критическом состоянии", - приводит телеканал заявление представителя надзорного ведомства.

В прокуратуре пояснили, что новые данные учитывают, "как тяжело раненых, так и тех, кто получил психологические травмы" в результате инцидента.

Ранее министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что "два человека находятся в состоянии, угрожающем жизни".

По данным телеканала, спасателям пока не удалось найти еще одного пострадавшего, который, возможно, оказался под развалинами дома. Ранее сообщалось о двух пропавших, но одного из них позднее обнаружили в больнице. 

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