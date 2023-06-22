Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту Гершковичу

В суд приехала посол США в РФ Линн Трейси

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение продлить на три месяца срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Гершковича на решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты обвиняемого - без удовлетворения", - сказали в суде.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме, поскольку в деле содержатся секретные материалы. Журналистов пустили только на оглашение резолютивной части. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил арест американскому журналисту на три месяца.

На заседание впервые пришли родители Гершковича. Им впервые с момента его ареста позволили пообщаться с сыном в перерыве заседания. Также в Мосгорсуд приехала посол США в РФ Линн Трейси.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).