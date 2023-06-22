В Коми в отношении жителя возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о взрыве

Полицейские установили, что видеозапись с этим сообщением разместил в соцсети 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Ухте Республики Коми возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении местного жителя, сообщила пресс-служба МВД по региону.

"В Ухте возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. В дежурную часть полиции Ухты поступило сообщение о том, что в социальной сети мужчина разместил видеозапись, на которой сообщил о намерении совершить взрыв газа в квартире жилого дома по улице Севастопольской. На место, указанное в сообщении, незамедлительно выехали полицейские и экстренные службы города. В ходе проверки информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что видеозапись с ложным сообщением разместил в соцсети 33-летний житель города, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы. Подозреваемый находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.