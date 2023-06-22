В Киеве сообщили, что число жертв взрыва в жилом доме возросло до трех

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщили, что взорвался газ в одной из квартир дома

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве возросло до трех человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели извлекли еще одно тело - погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается", - приводятся его слова в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Ранее мэр Киева сообщал о двух погибших в результате взрыва. Как сообщила в своем телеграм-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва погибли 3 человека, получили травмы 5 человек (из них 3 госпитализированы), эвакуированы 20 жителей дома.

В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщили, что взорвался газ в одной из квартир дома. В результате инцидента разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения. В настоящий момент пожар локализован.