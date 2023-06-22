CNN: пропажа батискафа может препятствовать дальнейшим исследованиям обломков "Титаника"

По мнению руководителя компании White Star Memories Дэвида Скотта-Беддарда, после расследования инцидента с батискафом будут введены намного более строгие правила, касающиеся погружений в этом месте

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Вероятность проведения дальнейших исследований дна Атлантического океана, где лежат обломки парохода "Титаник", может серьезно уменьшиться из-за пропажи в этом районе глубоководного аппарата "Титан" американской компании OceanGate Expeditions. Об этом в четверг в эфире телеканала CNN заявил Дэвид Скотт-Беддард, руководитель компании White Star Memories, которая занимается сбором артефактов, фотографий и памятных вещей, связанных с затонувшим в 1912 году британским лайнером.

"Шансы того, что на месте крушения "Титаника" будут проводиться какие-то дальнейшие исследования, ничтожно малы", - сказал эксперт. Он считает, что по итогам расследования инцидента с батискафом будут введены намного более строгие правила, касающиеся погружений в этом месте. Скотт-Беддард отметил, что обломки "Титаника" остаются крайне притягательным объектом для исследований из-за своей труднодоступности.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом, предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, связь пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения 18 июня. По информации телеканала Sky News, на борту "Титана" находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.