В Мордовии при столкновении двух грузовиков и автомобиля погибли два человека

Движение на участке перекрыли

ТАСС, 22 июня. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Чамзинском районе Мордовии, погибли два человека, сообщается в Telegram-канале УМВД по республике в четверг.

"22 июня 2023 года на 40 км автодороги "Саранск - Сурское - Ульяновск" в Чамзинском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием трех транспортных средств: двух грузовых автомашин и ВАЗ-2109. По предварительным данным, два человека погибли. Движение по данному участку дороги приостановлено", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спецслужбы. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение и предлагают водителям объезд по двум направлениям.