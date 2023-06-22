В Волгоградской области в промзоне произошел пожар

По данным МЧС, на площади 300 кв. м загорелись пластиковые поддоны и картон

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на территории промышленной зоны в Волжском Волгоградской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:01 поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжского. По предварительной информации, на открытой территории промзоны горят пластиковые поддоны и картон на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Угрозы распространения огня нет, сил и средств для тушения достаточно, добавили в ведомстве.

В 13:43 пожар локализовали.