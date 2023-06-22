В Саранске суд арестовал обвиняемую в госизмене уроженку Украины до 18 августа

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии сообщили, что женщина собирала информацию о сотрудниках ФСБ и пыталась передать сведения организации, действующей под патронажем СБУ

ТАСС, 22 июня. Ленинский районный суд Саранска заключил под стражу обвиняемую в госизмене уроженку Украины, сообщается на сайте суда.

"В отношении женщины, обвиняемой в государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения в отношении обвиняемой Н. Харченко в виде заключения под стражу избрана по 18 августа включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30-летняя Харченко, прибыв в апреле 2022 года в экстренном порядке из Донецкой Народной Республики в Мордовию, обратилась с заявлением об установлении ее личности в связи с потерей паспорта гражданина Украины. В декабре 2022 года женщине выдали паспорт гражданина Российской Федерации. "Несмотря на то, что она стала гражданином Российской Федерации, Харченко, преследуя цель возвращения на территорию Украины или Европейского союза, совершила определенные действия по оказанию помощи иностранному государству - Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии, женщина собирала информацию о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона, и пыталась передать сведения организации, действующей под патронажем СБУ.

19 июня в отношении Харченко возбудили уголовное, в тот же день ее задержали. Свою причастность к инкриминируемому деянию она не отрицала.