Члены экипажа ранены, разрушений и пострадавших на земле нет

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку на северо-востоке Брестской области, пострадали члены экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Сегодня около 13:30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили о том, что причины происшествия "устанавливаются комиссией".