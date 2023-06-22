22 июня, 11:38,
обновлено 22 июня, 12:02

Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку

Наталия Федосенко/ ТАСС, архив
Ми-24
© Наталия Федосенко/ ТАСС, архив

Члены экипажа ранены, разрушений и пострадавших на земле нет

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-24 Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку на северо-востоке Брестской области, пострадали члены экипажа.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Сегодня около 13:30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили о том, что причины происшествия "устанавливаются комиссией". 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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