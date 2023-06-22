22 июня, 12:04
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

К поискам батискафа "Титан" в Атлантике привлекли дополнительные суда

По информации телеканала Sky News, всего в поисках участвуют 10 судов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Еще два судна прибыли в зону спасательной операции для поиска пропавшего батискафа "Титан". Об этом в четверг сообщила Береговая охрана США на своей странице в Twitter.

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"Суда Ann Harvey и Horizon Arctic прибыли на место происшествия и проводят поисковую операцию", - отмечается в сообщении. С судна Horizon Arctic спущен глубоководный аппарат на дистанционном управлении.

По информации телеканала Sky News, в поисках батискафа "Титан" участвуют 10 судов. По мнению экспертов, которое приводит телеканал, определение точного местонахождения аппарата является одной из самых серьезных задач. Обнаружить батискаф крайне сложно из-за его малых размеров и большой глубины, на которую он, вероятно, опустился. 

Теги:
СШАИсчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
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