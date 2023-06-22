В Чувашии возбудили уголовное дело после столкновения моторной лодки с баржами

При аварии погиб мужчина

ТАСС, 22 июня. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта возбудили в Чувашии после столкновения резиновой моторной лодки с баржами, в результате чего погиб человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения резиновой моторной лодки с составом из двух барж возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, днем 19 июня на 1237 км судового хода реки Волги на территории Козловского района Чувашии столкнулись моторная лодка и сцепка двух несамоходных барж, толкаемых теплоходом. В результате один мужчина, находившийся в маломерном судне, утонул. Второго удалось спасти.

Как ранее сообщала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, на Волге столкнулись теплоход "Плотовод № 687" и маломерное судно "Воронеж".