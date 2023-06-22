NBC: количество оставшегося кислорода на батискафе "Титан" зависит от состояния пассажиров

Океанолог Саутгемптонского университета Саймон Боксол заявил, что из-за переохлаждения пассажиры "используют намного меньше кислорода", хоть это и представляет опасность для них

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Количество оставшегося кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" зависит от физического состояния пассажиров. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC со ссылкой на океанолога.

"Существует так много переменных. Мы не знаем, как долго они могут продержаться <...>, все, что мы знаем, это [что запасы кислорода иссякнут] неизбежно", - сказал телеканалу океанолог Саутгемптонского университета (Великобритания) Саймон Боксол. По его словам, из-за переохлаждения пассажиры "используют намного меньше кислорода", хоть это и представляет другую опасность для них. Именно поэтому власти по-прежнему будут считать эту операцию срочной в течение еще следующих дней.

Ранее телекомпания NBC информировала, что запас кислорода на батискафе "Титан" иссякнет в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). По данным телекомпании, район проведения поисково-спасательной операции в Атлантическом океане растет в геометрической прогрессии и уже более чем вдвое превышает территорию штата Коннектикут, площадь которого составляет более 14,3 тыс. кв. км. Поиск ведется на глубине до 4 км. В операции принимают участие несколько кораблей, а также несколько автономных подводных аппаратов, призванных определить место нахождения батискафа.