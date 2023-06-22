Береговая охрана США считает, что запас кислорода на батискафе "Титан" иссяк

Аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Запасы кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан", согласно оценкам Береговой охраны США, иссякли в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). Об этом сообщила телекомпания NBC.

При этом опрошенные ей эксперты отмечают, что находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на большее время. Аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, в поисках батискафа участвуют 10 судов. "Канадское судно Horizon Arctic привело в действие телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который достиг морского дна и начал поиски" "Титан", сообщила ранее Береговая охрана США на своей странице в Twitter. Позже французское судно Atalante также спустило глубоководный аппарат.