22 июня, 12:12
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

Береговая охрана США считает, что запас кислорода на батискафе "Титан" иссяк

Аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Запасы кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан", согласно оценкам Береговой охраны США, иссякли в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск). Об этом сообщила телекомпания NBC.

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При этом опрошенные ей эксперты отмечают, что находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на большее время. Аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов.

По информации телеканала Sky News, в поисках батискафа участвуют 10 судов. "Канадское судно Horizon Arctic привело в действие телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который достиг морского дна и начал поиски" "Титан", сообщила ранее Береговая охрана США на своей странице в Twitter. Позже французское судно Atalante также спустило глубоководный аппарат. 

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СШАИсчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
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