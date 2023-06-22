Суд отложил рассмотрение дела пяти наемников "Азова" до 10 августа

Также суд поддержал ходатайство гособвинителя о повторном направлении запроса в военную полицию Минобороны для установления местонахождения подсудимых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Южный окружной военный суд перенес на 10 августа рассмотрение уголовного дела в отношении пяти иностранных наемников "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщает корреспондент ТАСС из зала суда в четверг.

Судебное заседание отложено до 14:00 мск 10 августа, сообщил судья в ходе заседания в четверг. Также суд поддержал ходатайство гособвинителя о повторном направлении запроса в военную полицию Минобороны РФ для установления местонахождения подсудимых. До настоящего момента ответа из Министерства обороны РФ по указанным лицам не пришел.

"Просьба через Генеральную прокуратуру повторно этот запрос направить", - обратился к гособвинителю председательствующий по делу судья.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону удовлетворил ходатайство гособвинителя о направлении запроса в военную полицию Минобороны РФ о местонахождении пяти иностранных наемников "Азова", в числе которых швед, хорват и три подданных Великобритании, входившие в состав националистического батальона "Азов" и других вооруженных формирований Украины.

Швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег и британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), входили в "Азов" и другие вооруженные формирования, были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".