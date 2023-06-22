Число пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе возросло до 14

Еще пятеро погибли

ТАСС, 22 июня. Число пострадавших при взрыве с последующим возгоранием на пороховом заводе в Тамбовской области возросло до 14, еще 5 человек погибли. Восемь пострадавших получили медицинскую помощь на месте, а шестеро находятся в больнице. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В результате происшествия 20 июня пострадали 19 человек, из которых 4 погибли на месте, а остальные ранены. Восемь человек получили медицинскую помощь на месте. В больницы госпитализировали семь человек, в том числе шестерых раненых - в больницу имени архиепископа Луки <...>. Один из них позже скончался от травм, несмотря на все старания врачей спасти ему жизнь", - говорится в сообщении по итогам поездки главы региона Максима Егорова в городскую больницу имени архиепископа Луки.

В среду сообщалось о 13 пострадавших в результате взрыва на пороховом заводе в Котовске 20 июня.