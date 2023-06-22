СМИ: греческие пограничники спасли 145 мигрантов с острова на реке Эврос

По данным телеканала ERT1, для спасения и перевозки людей использовались три катера

АФИНЫ, 22 июня. /ТАСС/. Греческие пограничники спасли в четверг 145 нелегальных мигрантов с острова на реке Эврос, по которой проходит сухопутная граница с Турцией. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

По его словам, группа мигрантов была замечена утром на островке в районе Марасия (область Эврос). На место прибыли греческие пограничники, отряд спецназначения для борьбы с последствиями стихийных бедствий, представители Агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex, работники пожарной службы и Красного Креста.

Для спасения и перевозки людей использовались три катера. В группе нелегальных мигрантов, в основном иракцев, - десятки детей.

По данным телеканала, из 145 человек половина уже прибыла на автобусе в департамент пограничной охраны населенного пункта Химонио для регистрации. Затем туда доставят и остальных, после чего группа в полном составе будет отправлена в местный центр по приему беженцев и мигрантов.

4 июня в ходе аналогичной спасательной операции на территорию Греции был перевезен 91 нелегальный мигрант с острова на реке Эврос на границе с Турцией. В полиции отметили, что, как было установлено, мигрантов доставил на территорию Греции посредник, который перевез их с турецкого берега на лодке и бросил на острове.

Пресс-служба греческого правительства тогда объявила, что власти Греции принимают необходимые меры для предотвращения любого незаконного проникновения иностранцев в страну с точки зрения национального, европейского и международного права. Правительство Греции обратилось к новому правительству Турции с "просьбой координировать действия пограничных органов и предотвращать незаконные переходы" границы.