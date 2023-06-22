22 июня, 12:42
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

В США заявили о продолжении береговой охраной поисков пропавшего батискафа "Титан"

Американский контр-адмирал Джон Могер добавил, что команды спасателей "очень напряженно работали всю ночь"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Береговая охрана США будет продолжать поисково-спасательную операцию в целях найти пропавший в Атлантическом океане батискаф "Титан", несмотря на то что запас кислорода на аппарате уже должен был иссякнуть. Об этом сообщил в четверг телекомпании NBC контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США.

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"Мы продолжим прикладывать поисково-спасательные усилия. <...> Мы продолжим поиски в течение дня", - сказал он.

Могер добавил, что команды спасателей "очень напряженно работали всю ночь", а в четверг на место происшествия должны прибыть медицинские специалисты. 

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СШАИсчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
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