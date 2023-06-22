В США заявили о продолжении береговой охраной поисков пропавшего батискафа "Титан"

Американский контр-адмирал Джон Могер добавил, что команды спасателей "очень напряженно работали всю ночь"

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Береговая охрана США будет продолжать поисково-спасательную операцию в целях найти пропавший в Атлантическом океане батискаф "Титан", несмотря на то что запас кислорода на аппарате уже должен был иссякнуть. Об этом сообщил в четверг телекомпании NBC контр-адмирал Джон Могер из Береговой охраны США.

"Мы продолжим прикладывать поисково-спасательные усилия. <...> Мы продолжим поиски в течение дня", - сказал он.

Могер добавил, что команды спасателей "очень напряженно работали всю ночь", а в четверг на место происшествия должны прибыть медицинские специалисты.