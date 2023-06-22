22 июня, 12:51,
обновлено 22 июня, 13:00
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о втором за день обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 10 ракет

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Горловку в ДНР, выпустив по городу 10 ракет. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Обстрел произошел в 15:25 мск.

Первый обстрел из РСЗО населенного пункта был зафиксирован в 12:00. Тогда также было выпущено 10 ракет из РСЗО. 

Теги:
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