В Тамбовской области полиция возбудила дело после ДТП с "Газелью" и грузовиком

В результате аварии погибли четыре человека

ТАСС, 22 июня. Уголовное дело возбудили в Тамбовской области после произошедшего 21 июня ДТП с участием грузовика и грузопассажирской "Газели". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении.

В среду в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали, что около 16:00 на автомобильной дороге Каспий - Кариан - Токаревка произошло столкновение грузового автомобиля и "Газели". В результате аварии в "Газели" погибли четыре человека, по уточненным данным, еще один получил ранение. Авария произошла недалеко от деревни Абакумовка Токаревского района.

В новость внесена правка (17:23 мск) - повтор с уточнением в заголовке, верно - полиция