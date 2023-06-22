Эксперт считает, что ситуация с "Титаном" связана с нарушением норм при его создании

По словам океанолога Анатолия Сагалевича, аппарат сделан безграмотно

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Батискаф "Титан", пропавший в Атлантическом океане, мог быть построен с нарушением норм. Такое мнение высказал ТАСС океанолог, один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов "Мир", герой России Анатолий Сагалевич.

"Этот аппарат сделан <…> без соблюдения, насколько я понял, норм, которые должны быть соблюдены. Аппарат не сертифицирован каким-либо регистром, классификационным обществом, которое дает разрешение на плавание этого аппарата и подтверждает его безопасность", - сказал Сагалевич, отвечая на вопрос о технических характеристиках пропавшего батискафа. Он отметил, что есть определенные правила создания аппаратов такого класса и их эксплуатации.

"Судя по тому, что пишут, что говорят мои друзья, аппарат сделан безграмотно. Безграмотно по разным причинам - и технически, и по наличию средств оповещения и так далее. <…> То, что произошло, можно относить только к недоработкам в техническом плане", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос об опасности погружений в затонувшему "Титанику", он напомнил, что сам погружался туда 57 раз. "И как видите, я жив. Пилот этого аппарата - это мой друг французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Мы знаем друг друга лет 35. Это абсолютно грамотный пилот. И он ошибок в пилотировании допустить не мог", - убежден Сагалевич.

Возглавляемый Анатолием Сагалевичем коллектив подводников провел глубоководные киносъемки для художественного фильма "Титаник" (1997) режиссера Джеймса Кэмерона и цикла научно-популярных картин, также созданного этим кинематографистом.