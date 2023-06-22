Испанские эксперты считают, что спасти батискаф "Титан" почти невозможно

Капитан торгового флота и туристических подводных лодок Антонио Хосе Полео заявил, что если проблема с батискафом связана с электроэнергией, внутри "не будет ни освещения, ни отопления"

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. Испанские эксперты по подводным лодкам и спасательным операциям под водой сошлись во мнении, что спасение пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" является почти невозможной задачей. Об этом сообщила газета 20minutos по итогам общения со специалистами.

По ее информации, сначала необходимо найти судно. Второе условие заключается в том, чтобы оно не находилось слишком глубоко, в-третьих, у людей на батискафе остается мало кислорода. "Любая проблема внизу, ужасна, - отметил пожарный Фернандо Поло, специализирующийся на подводных спасательных операциях. - Это как оказаться на другой планете, это как отправиться на Луну". "Риск велик, и после потери контакта найти что-то настолько маленькое в море практически невозможно", - уточнил он.

Поло отметил, что "порывы ветра и волн очень затрудняют поиск столь маленького объекта". В свою очередь капитан торгового флота и туристических подводных лодок Антонио Хосе Полео считает, что вероятность обнаружения "Титан" является очень низкой. "Если им удастся обнаружить его, то нужно будет молиться, чтобы он не оказался на дне, на 3,8 тыс. м, на которые они опустились, чтобы увидеть "Титаник", - добавил он. - Нет технологий, чтобы их оттуда вытащить".

Полео также считает, что если проблема с батискафом связана с электроэнергией, внутри "не будет ни освещения, ни отопления". "Внутри должно быть ужасно холодно, ноль градусов", - отметил он.