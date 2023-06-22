Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Киеве возросло до девяти

Трое из них госпитализированы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате взрыва в 16-этажном жилом доме в Киеве возросло до девяти, трое из них госпитализированы. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 15:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на месте происшествия погибли три человека, пострадали девять человек (из них три госпитализированы), спасены 20 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС информировали о пяти пострадавших.

По данным службы, в четверг в одной из квартир дома взорвался газ. В результате инцидента разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения

В настоящее время, отметили в ГСЧС, сняты разрушенные панели перекрытия, производится демонтаж элементов строительных конструкций и разбор завалов. Устанавливаются подпорки для укрепления перекрытия между восьмым и девятым этажами дома. К ликвидации последствий взрыва привлечены 102 спасателя и 19 единиц техники, добавили в ГСЧС.