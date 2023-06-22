В Хакасии прекратили дело о банкротстве угольного разреза из-за отказа истца

Также суд обязал ответчика выплатить госпошлину в размере 6 тыс. рублей в пользу истца

ТАСС, 22 июня. Арбитражный суд Хакасии прекратил дело о банкротстве угледобывающего предприятия "Разрез Белоярский" из-за отказа истца - компании "Дальневосточные сервисные системы" - долг предприятия был погашен, следует из резолютивной части решения, опубликованной в картотеке Арбитражного суда Хакасии.

"Суд определил: принять отказ ООО "Дальневосточные сервисные системы" от заявления о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Разрез Белоярский" и прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Разрез Белоярский", - говорится в документе. Также суд обязал ответчика - "Разрез Белоярский" выплатить госпошлину в размере 6 тыс. рублей в пользу истца.

В резолютивной части решения суда сказано, что истец отказался от своих требований о банкротстве разреза, так как долги предприятия были погашены. "Отказ кредитора от заявления о признании банкротом должника мотивирован погашением задолженности, не противоречит закону и не нарушает права иных лиц, участвующих в деле о банкротстве", - поясняется в документе.

Согласно картотеке арбитражных дел, заявителями являются республиканское управление Федеральной налоговой службы и Дальневосточные сервисные системы. Первоначально заявление было подано от ФНС с размером исковых требований 16,9 млн рублей. Оно было оставлено без движения, затем поступило заявление от второго кредитора. Суммарный размер исковых требований ТАСС в суде не уточнили.

"Разрез Белоярский" занимается добычей каменного угля открытым способом. Первая тонна угля была добыта на предприятии в 2014 году. Согласно данным системы СПАРК, 100-процентная доля в уставном капитале принадлежит гендиректору разреза Сергею Ануфриеву.