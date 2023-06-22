22 июня, 13:35
Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

Друг пассажиров батискафа "Титан" заявил, что "надеется на чудо"

Датский предприниматель Пер Виммер назвал опытными участников экспедиции

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Датский предприниматель Пер Виммер, знакомый с пассажирами пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", а также с директором организовавшей экспедицию компании OceanGate Expeditions Стоктоном Рашем, заявил, что надеется на чудо, хотя кислород на борту глубоководного аппарата, вероятно, уже кончился.

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"Я надеюсь на чудо, пока не будет доказано обратного, - сказал он в эфире телеканала CNN. - Участники экспедиции - люди очень опытные, они, несомненно, понимают, что надо успокоиться и постараться использовать как можно меньше кислорода, чтобы увеличить время для спасения". 

Теги:
СШАИсчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
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