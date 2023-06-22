Друг пассажиров батискафа "Титан" заявил, что "надеется на чудо"

Датский предприниматель Пер Виммер назвал опытными участников экспедиции

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Датский предприниматель Пер Виммер, знакомый с пассажирами пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", а также с директором организовавшей экспедицию компании OceanGate Expeditions Стоктоном Рашем, заявил, что надеется на чудо, хотя кислород на борту глубоководного аппарата, вероятно, уже кончился.

"Я надеюсь на чудо, пока не будет доказано обратного, - сказал он в эфире телеканала CNN. - Участники экспедиции - люди очень опытные, они, несомненно, понимают, что надо успокоиться и постараться использовать как можно меньше кислорода, чтобы увеличить время для спасения".