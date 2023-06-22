Адвоката, защищавшую экс-сотрудника МВД по делу об убийстве в Тюмени, объявили в розыск

По данным местных СМИ, Елена Шихова покинула Россию

ТЮМЕНЬ, 22 июня. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье адвоката Елену Шихову, которая ранее защищала в суде бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного, приговоренного к пожизненному сроку за убийство девочки в Тюмени. Об этом сообщается в четверг в базе ведомства.

"Шихова Елена Викторовна 15 октября 1987 года рождения разыскивается по статье УК", - указано в базе без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

После задержания Бережного Шихова представляла его в суде, однако позднее вышла из дела. По данным местных СМИ, после этого она покинула Россию.

Ранее Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Изначально дело слушалось в Тюмени. Но в 2022 году Тюменский областной суд распустил присяжных по делу Бережного, так как заседатели нарушили тайну совещательной комнаты, а судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. После этого дело передали в Москву.

По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ее к себе в арендованную в том же доме квартиру, где совершил ее убийство. Тело потерпевшей Бережной упаковал и хранил у себя в квартире. Все это время волонтеры искали ребенка, а за информацию о девочке местные власти объявили награду. В конце августа 2021 года тело девочки нашли в труднодоступном месте на берегу озера.