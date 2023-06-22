Канада направила на поиски батискафа еще два корабля и подводный аппарат

По данным CTV, всего в операции будут задействованы пять кораблей береговой охраны и ВМС Канады, в том числе один с барокамерой и медицинским персоналом на борту

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Еще два корабля Береговой охраны Канады "Энн Харви" и "Терри Фокс" направлены к месту операции по поиску батискафа "Титан" компании OceanGate Expeditions. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Кроме того, по его информации, в район поиска будет доставлен еще один беспилотный подводный аппарат одной из частных канадских компаний. Таким образом, в операции будут задействованы пять кораблей канадской береговой охраны и ВМС Канады, в том числе один с барокамерой и медицинским персоналом на борту.

Ранее в четверг сообщалось, что канадское судно Horizon Arctic привело в действие телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который достиг морского дна и начал поиски батискафа "Титан". Позже французское судно Atalante также спустило глубоководный аппарат. Как сообщила телекомпания NBC, согласно оценкам Береговой охраны США, запасы кислорода на "Титане" иссякли в четверг к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

При этом опрошенные ей эксперты отмечают, что находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на большее время. Аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов.