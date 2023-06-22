Пражский суд снял обвинения в преступлении с учительницы за слова о ситуации на Украине

Мартина Беднаржова высказалась на уроке литературы в защиту действий России

ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Суд района Прага-6 в четверг снял обвинения в совершении уголовного преступления с Мартины Беднаржовой - учительницы, высказавшейся на уроке литературы в восьмом классе одной из школ района в защиту действий РФ на Украине. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Согласно данным прокуратуры, как проинформировало ранее информационное агентство CTK, учительница "пыталась оправдать военные преступления против мира так, что со стороны россиян речь идет об оправданном способе решения ситуации". По уголовной статье "отрицание геноцида" ей грозило от полугода до трех лет заключения.

Между тем суд признал, что учительница не совершила уголовного преступления. После случившегося в школе она была уволена из нее. Это стало для педагога достаточным наказанием, констатировал суд.

"За выражение своего взгляда госпожа, против которой было выдвинуто обвинение, осуждена быть не может и не будет", - прокомментировала вердикт судья Клара Янтошова. Прокурор, в ведении которого находилось дело, опротестовал решение суда.

Высказывания Беднаржовой, настаивавшей, как отмечают чешские СМИ, на том, что излагала ученикам проверенные факты, были записаны школьниками на мобильный телефон. Узнав об этом, она требовала наказать автора записи.