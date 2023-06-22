Обстрел Чонгарского моста и доклад Шойгу о ходе СВО. Главные события 22 июня

Обстрел Чонгарского моста

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Жертв и пострадавших нет, повреждено дорожное покрытие. На месте происшествия найдены осколки снаряда с французской маркировкой. По предварительным данным, ВСУ использовали для атаки британские ракеты Storm Shadow.

Доклад Сергея Шойгу о ходе специальной военной операции

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с членами Совбеза доложил о проведении специальной военной операции. В ходе выступления министр сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток, противник снизил активность боевых действий и в настоящий момент занимается перегруппировкой. Кроме того, глава Минобороны заявил, что российские вооруженные силы ведут активное формирование резервов, как по технике, так и по личному составу. "На сегодняшний день набрано 114 тыс. человек по прямому контракту, плюс 52 тысячи - это добровольцы", - сказал Шойгу.

Задержание диверсантов СБУ в Мелитополе

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов СБУ, совершивших покушения на руководителей государственных структур Запорожской области и готовивших подрыв на железной дороге. В ведомстве сообщили, что ДРГ планировала подорвать пути в момент следования по ним состава, перевозящего военную технику и грузы для Вооруженных сил России.

Лишение признания Международной ассоциации бокса

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA). Ранее IBA отказалась следовать рекомендациям олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине. В 2019 году МОК временно отозвал у ассоциации статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации.

Запрет на книги из России и Белоруссии на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну и распространения книг из России и Белоруссии, одобрить который от него требовали граждане. Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 16 мая. Ее автор подчеркивал, что такая издательская продукция подрывает информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания.