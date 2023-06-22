Экс-координатор штаба Навального в Костроме заочно получил 5 лет колонии за фейки о ВС РФ

Уголовное дело было рассмотрено без участия Александра Зыкова, который находится за пределами территории России и объявлен в международный розыск

ТАСС, 22 июня. Свердловский суд Костромы признал экс-координатора штаба Алексея Навального Александра Зыкова виновным по делу о распространении ложной информации об убийствах мирных украинских жителей российскими военнослужащими, бомбардировках украинского города. Ввиду отсутствия Зыкова в России ему заочно назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением любой информации и материалов в сети "Интернет", на срок три года", - говорится в сообщении.

В марте Свердловский районный суд Костромы сообщал о заочном аресте бывшего координатора штаба Алексея Навального в Костроме за фейки о Вооруженных силах РФ.

Зыков признан виновным п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, и содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами страны в указанных целях, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды).

Суд установил, что Зыков, находясь в одной из европейских стран, размещал на своей странице в соцсетях под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстреле российскими военными машин с мирными жителями, бомбардировках украинского города, о грабежах российскими военнослужащими украинского населения, о взрыве украинской ТЭЦ, о полном уничтожении Костромского десантного полка, об убийстве российскими военнослужащими мирных граждан.

В суде отметили, что уголовное дело было рассмотрено без участия подсудимого, который находится за пределами территории России и ранее был объявлен в международный розыск.