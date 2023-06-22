В Якутии в Олекминском районе ликвидировали лесной пожар на площади 1,9 тыс. га

Глава района Николай Харбин также сообщил о снятии режима ЧС

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Лесной пожар, локализованный 19 июня в Олекминском районе Якутии на площади 1,9 тыс. га, полностью ликвидирован в четверг. Об этом сообщил глава Олекминского района Николай Харбин в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 22 июня, лесной пожар на участке Олом полностью ликвидирован. С 14 июня бойцы "Якутлесресурса", добровольцы, а затем и бойцы парашютно-десантной пожарной службы Якутского авиаотделения и Амурского филиала "Авиалесоохраны" боролись с огненной стихией. 19 июня лесной пожар был локализован и велось окончательное дотушивание", - написал Харбин.

Он добавил, что принято решение о снятии режима ЧС, который действовал в районе с 15 июня.

Лесной пожар был обнаружен в результате авиапатрулирования 14 июня на площади 5 га с переходами на верховой пожар в 30 км от села Бирюк Олекминского района. Спустя сутки площадь возгорания увеличилась до 70 га, затем составила 1 000 га по состоянию на 16 июня.