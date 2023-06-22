Прокуратура подала в суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов на Смоленщине

Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 510 тыс. человек, из них 90 тыс. мирного населения, 300 тыс. военнопленных

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура Смоленской области в День памяти и скорби подала в суд иск о признании геноцидом преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова сегодня, в День памяти и скорби, в 82-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны прокуратура Смоленской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 года по сентябрь 1943 года территории Смоленщины", - сообщили в Генпрокуратуре.

Жертвы нацистов

Только в административном центре области - Смоленске и его окрестностях - было расстреляно и замучено свыше 135 тыс. мирных граждан и военнопленных. Общее число жертв за период оккупации в регионе составило более 510 тыс. человек, из них 90 тыс. мирного населения, 300 тыс. военнопленных. Также 120 тыс. граждан насильственно были угнаны с территории области с целью последующего привлечения к принудительному труду, говорится в поданном в суд заявлении прокуратуры.

"Установлено, что в период оккупации Смоленской области захватчиками и их пособниками были совершены массовые и жестокие преступления против мирных жителей. Пребывание немецких войск на территории региона сопровождалось уничтожением населенных пунктов, ограблением населения, использованием мирных жителей в качестве тягловой силы на сельскохозяйственных работах и живого щита при столкновениях с частями Красной армии и партизанами. Действовавшие карательные батальоны массово уничтожали советских граждан и военнопленных, осуществляли жестокие пытки и истязания, смертные казни, расстрелы и сожжения", - привели данные исследования архивных материалов в прокуратуре.

"Помимо немецких захватчиков, на территории области зверствовали их пособники - предатели Родины, выходцы из Украины, действовавшие в отношении мирного населения с особой жестокостью. На стороне оккупантов выступали также австрийцы, мобилизованные поляки, чехи и французы", - отметили в прокуратуре.

Материальный ущерб

На территории Смоленской области применялась тактика выжженной земли, когда населенные пункты полностью уничтожались вместе с населением. Народное хозяйство было разорено, промышленные предприятия разрушены почти полностью, социально-бытовая инфраструктура уничтожена, разграблены музеи, объекты религиозного культа и исторические ценности. Разрушено и сожжено почти 100 тыс. жилых домов.

Размер материального ущерба, причиненного Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет более 17 трлн рублей, отметили в прокуратуре.

С целью сбора доказательственной базы прокуратурой области обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами и органами власти, архивными, научными и учебными учреждениями поисковыми отрядами и волонтерами.

Заявление подано в Смоленский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.