В Нижегородской области произошло ДТП с тремя фурами и легковым автомобилем

Погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Авария с участием трех большегрузов и легкового автомобиля произошла на трассе в Нижегородской области, в результате ДТП погибли два человека, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На 411-м километре трассы М-7 произошло столкновение трех фур и легкового автомобиля. На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Погибли два человека, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Для извлечения людей специалисты ожидают грузовой эвакуатор, чтобы растащить фуры.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что машины двигались в попутном направлении - в сторону Казани.