СМИ: батискаф "Титан" не был сертифицирован из-за отсутствия таких требований в США

Как сообщает телеканал CBC, глава организации Marine Technology Society Уилл Конен еще в 2018 году предупреждал директора OceanGate Expeditions Стокона Раша, что использование этого аппарата без сертификации может привести к трагедии

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Пропавший батискаф "Титан" компании OceanGate Expeditions не был сертифицирован для погружения на глубину. Об этом в четверг телеканалу CBC заявил Уилл Конен - глава организации Marine Technology Society, которая является одним из ведущих международных сообществ океанологов и инженеров.

При этом, как отмечает телеканал, в США, где зарегистрирована OceanGate Expeditions, нет закона, согласно которому подводные аппараты должны получать какую-либо сертификацию.

"В мире всего 10 [частных] подводных аппаратов, которые могут погружаться на глубину 4000 м и более, и все они сертифицированы, кроме [аппарата компании] OceanGate", - сказал Конен.

CBC подчеркивает, что Конен был одним из десятков экспертов мирового уровня, которые еще в 2018 году предупреждали директора OceanGate Expeditions Стокона Раша, что использование аппарата "Титан" без сертификации может привести к трагедии, а также "иметь серьезные последствия для всей отрасли".