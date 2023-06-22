Арестованному по делу о закрытых убежищах киевскому чиновнику предъявили новое обвинение

По данным следствия, в 2022 году Роман Ткачук закупил мини-электростанции для пунктов обогрева, включив в платеж налог, хотя по решению кабмина эти товары освобождены от налогообложения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Украинская прокуратура предъявила обвинение в растрате бюджетных средств директору департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА) Роману Ткачуку, которого накануне отправили под домашний арест по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ.

"Директору департамента муниципальной безопасности КГГА предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения", - говорится в сообщении на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. По данным следствия, в 2022 году Ткачук закупил мини-электростанции для столичных пунктов обогрева, включив в платеж налог, хотя по решению кабмина эти товары освобождены от налогообложения. Это привело к растрате на сумму около $48,7 тыс.

21 июня суд избрал Ткачуку меру пресечения в виде домашнего ареста, его обвиняют в халатности по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что расследования в отношении его подчиненных направлены против него, а следственные действия по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ вносят хаос в управление столицей.

Скандал вокруг городских укрытий Киева

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских укрытий. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, где после событий 1 июня была создана комиссия по проверке, в которую вошли представители госслужбы по ЧС, полиции и районных администраций и служб города. Ситуацию взял на контроль министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Позже он назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице критической и заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям.

2 июня на сайте главы государства Владимира Зеленского появилась петиция в поддержку отстранения главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко от должности на время расследования, а сам Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ.

При этом Кличко связал давление на него с политическими опасениями команды президента и заявил, что защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент.