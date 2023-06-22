22 июня, 14:51

В Архангельске в ДТП пострадали два ребенка

Их госпитализировали

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Два ребенка пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Архангельске, где машину из-за столкновения отбросило на переходящих дорогу несовершеннолетних. Подростки госпитализированы, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

"В УМВД России по Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в округе Майская Горка. Рейсовый автобус "МАЗ" столкнулся со впереди идущим автомобилем Hyundai, который остановился у нерегулируемого пешеходного перехода для пропуска пешеходов. В результате удара легковушку отбросило на двух несовершеннолетних 2007 и 2008 годов рождения. Оба ребенка доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел у дома 58 по Ленинградскому проспекту. По предварительным данным, автобус не выдержал безопасную дистанцию перед впереди идущим автомобилем. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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