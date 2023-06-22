На Мартинике объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за урагана

На острове и около побережья ожидается ветер 28-33 м/с с порывами до 41 м/с

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности объявлен на Мартинике (заморская территория Франции) из-за усиления тропического шторма Брет. Об этом сообщает в четверг префектура Мартиники.

Ожидается, что в течение дня и всю ночь до утра 23 июня на острове и около побережья будет ветер силой 28-33 м/с с порывами до 41 м/с. Также в районе Мартиники выпадет в среднем 100 мм осадков, местами - до 200 мм.

Предупреждение начинает действовать с 12:00 по местному времени (19:00 мск). Власти распространяют рекомендации для населения по подготовке к удару стихии.