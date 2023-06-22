СК и прокуратура Подмосковья начали проверки по факту падения лифта в доме в Воскресенске

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, по результатам мероприятий будет принято процессуальное решение

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следственный комитет и прокуратура Подмосковья начали проверки по факту падения лифта в многоэтажке в подмосковном Воскресенске. Об этом ТАСС сообщили в региональных ведомствах.

"По данному факту следователем следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, добавила она.

В прокуратуре Московской области ТАСС сообщили, что предварительно установлено, что многоквартирный дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году. "В рамках надзорных мероприятий Воскресенская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию лифтового оборудования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Лифт упал с пятого этажа 14-этажного жилого дома номер 3 по улице Хрипунова в подмосковном Воскресенске, пострадали два человека, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.