22 июня, 15:30
Военная операция на Украине

В ДНР будут судить бойца украинской армии за убийство 16 жителей Мариуполя

По версии следствия, еще девятерым удалось спастись

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Рашпля, расстрелявшего 16 мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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По версии следствия, в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года Рашпль, находясь на боевых позициях на территории завода "Азовобщемаш", прицельным огнем из автомата расстрелял 16 мирных жителей города, девятерым удалось спастись.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. 

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